с чего всё началось

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

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Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене россиянина Федеральная служба безопасности России заявила о задержании россиянина Александра Воробьева по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК), сообщает РИА Новости.

Происшествия В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги» Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика «Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Футбол «Андерлехт» объявил о переходе Насри Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».

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Политика Зеленский снова поехал в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Футбол Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените» Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ответила на критику «неудачного» наряда на свадьбе Многие посчитали наряд неудачным и безвкусным, в комментариях девушке сделали множество критических замечаний по поводу ее внешнего вида.

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Происшествия В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

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Гаджеты Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.

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