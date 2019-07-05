с чего всё началось

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

Авто В России стартовали продажи нового Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

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Транспорт Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Происшествия Сбежавшая с миллионами рублей кассирша доставлена в Уфу Луиза Хайруллина, старший кассир одного из филиалов Россельхозбанка в Салавате, накануне вечером была задержана в арендованной квартире в Казани, куда она с мужем и дочерьми уехала после похищения более чем 24 миллионов рублей.

Армия и оружие 22 новобранца из Калининграда отправятся служить в научные роты Для прохождения военной службы по призыву в научных ротах были отобраны 22 молодых человека, проживающих на территории Калининградской области.

Интернет Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей В популярном браузере Firefox обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой хакеры на протяжении многих лет могли красть личные данные пользователя из его системы.

Происшествия Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Происшествия Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

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Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество В России упростили порядок оформления наследства С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.

Общество Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.

Политика Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.