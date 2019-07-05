Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижение стратегических целей, в том числе реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.News.ru03:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Генсек НАТО предложил России способ спасения ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), избавившись от ракет 9М729 в короткий срок.
Обновлено в 14:27
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Происшествия
Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников
Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Обновлено в 11:14
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено в 23:15
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Космос
Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел
Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Наука
В Китае обнаружены деформированные древние черепа
Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.
Обновлено в 17:18
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Общество
Синоптики дали прогноз погоды в Уфе на июль и август
Температура и месячное количество осадков ожидаются в пределах средних многолетних значений.В июле средняя температура воздуха ночью в Уфе составит +13,5 градуса, днем – +25,5 градуса.
Обновлено в 21:20
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено в 22:46
Армия и оружие
Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.
Обновлено в 13:04
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Наука
Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных статей
Команда, о работе которой рассказывает Science Daily, собрала 3,3 млн абстрактов статей по материаловедению, опубликованных в 1000 журналах в период с 1922 по 2018 годы, и скормила алгоритму Word2vec.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено в 08:13
Наука
Специалисты восстановили работу парализованных рук
Австралийские ученые восстановили работу парализованных рук при помощи метода переплетения нервных окончаний.
Обновлено в 17:43
Происшествия
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Экономика
ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено в 08:57
Политика
Антонов: Россия надеется на позитивный эффект встречи Путина и Трампа
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке стала главным событием в отношениях двух стран, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 21:44
Общество
Раздобревшего нерпёнка Дубровского выпустили в Ладогу
Обновлено в 13:52
Футбол
Хердур Магнуссон: «Самое главное, что никто из игроков ЦСКА не получил травмы перед стартом нового сезона»
Самое главное, что никто не получил травмы в этих матчах, и теперь остается всего неделя до старта нового сезона, в котором мы постараемся показать себя с лучшей стороны, — сказал Магнуссон.
Обновлено в 21:31
Армия и оружие
Российская «Красуха» стала капканом для американских ВВС
Аналитики не исключили, что в действительности, российские системы «Красуха», а именно они по версии израильской стороны являются основной причиной появившихся помех, являются капканом для американских самолётов, продолжающих создавать провокации у российских военных баз.
Обновлено вчера в 23:11
Здоровье
Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49