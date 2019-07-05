Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
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Neste сливает топливо. Финская сеть АЗС покидает российский рынок

Фонтанка.Ру07:18

«Несте» продает свой топливно-розничный бизнес в России ПАО «Татнефть»

Известия Татарстана02:20

Финская «Несте» продаст «Татнефти» свою сеть из 75 АЗС в России

78.ru03:42

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

ТАСС02:30

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Интерфакс02:23

Финская Neste продает «Татнефти» сеть АЗС в России

Мойка7803:52

«Татнефть» купит топливно-розничный бизнес Neste в России

Finam.Ru02:14
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Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Авто

BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты

Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Дочери Евгения Осина разделили права на его песни

Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
Обновлено в 00:30
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

Жителей греческого острова Эвбея эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 02:54
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Обновлено в 06:08
Происшествия

Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Футбол

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 06:21
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 22

Обновлено в 08:18
Происшествия

В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик

Обновлено в 07:24
Музыка

Петербургский фестиваль возглавил топ событий на июльских выходных

Рейтинг лучших фестивалей на открытом воздухе составляли исходя из анализа уникальности и популярности событий июльских выходных.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области

После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.
Обновлено в 04:27
Общество

«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Спорт

Призер Олимпийских игр получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками

Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок после того, как был признан виновным в торговле наркотиками, сообщает ABC.
Обновлено в 06:07
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Футбол

Игрок сборной Англии в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

Обновлено в 06:40
Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Общество

Синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве

Прохладная погода задержится в Москве до середины июля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 03:29
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