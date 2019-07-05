Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

ТАСС02:30

Финская Neste продает «Татнефти» сеть АЗС в России

Мойка7803:52

«Татнефть» купит сеть петербургских АЗС у финской компании Neste

Телеканал Санкт-Петербург05:10

Финская «Несте» продаст «Татнефти» свою сеть из 75 АЗС в России

78.ru03:42

Neste сливает топливо. Финская сеть АЗС покидает российский рынок

Фонтанка.Ру07:18

«Несте» продает свой топливно-розничный бизнес в России ПАО «Татнефть»

Известия Татарстана02:20

«Татнефть» купит топливно-розничный бизнес Neste в России

Finam.Ru02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Происшествия

Мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Юг американского штата Калифорния содрогнулся от землетрясения магнитудой 6,4. Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика

«Донбасс – это Украина». Зеленский представил нового губернатора Донецкой области

В пятницу, 5 июля, Владимир Зеленский посещает Донецкую область, где он представил нового губернатора региона Павла Кириленко.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:52
Происшествия

Власти Туниса запретили ношение никабов в госучреждениях

Местные СМИ сообщили о запрете властей Туниса на ношение женщинами страны никабов в государственных учреждениях.
Обновлено в 11:19
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Футбол

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» без зрителей

Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» 9 июля. Встреча состоится на тренировочной базе армейцев в Ватутинках.
Обновлено в 09:37
Авто

«АвтоВАЗ» вновь запустил конвейер

Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Найдено тело еще одной жертвы крушения на Дунае

В 66 километрах от места крушения катера на Дунае обнаружено тело погибшей туристки из Южной Кореи.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет

Обновлено в 09:08
Происшествия

В отношении начальника регионального ГИБДД возбуждено уголовное дело

Отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника УГИБДД по Новгородской области Владимира Лонского.
Обновлено в 05:55
Культура

Британский журналист обнаружил архивное видео с Бэнкси

The forehead and eyebrows look very similar so I'm going to go out on a limb here and say this confirms that Banksy is Robert del Naja out of Massive Attack.https: / / t.co / nNarJiqEID pic.twitter.com / TiSbb9eI7g — Richard Rees Jones (@ viennesewaltzer) 4 июля 2019 г. Бэнкси — самый таинственный из уличных художников.
Обновлено в 07:23
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Здоровье

Легендарной семьей Рязанской области стала семья врачей

Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского самолёта-разведчика Р-8А Poseidon, летевшего нейтральными водами Черного моря, рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное