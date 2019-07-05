с чего всё началось

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

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Футбол Левандовски продлит контракт с «Баварией» Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.

Происшествия В Черном море перевернулся катамаран Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Армия и оружие Мировая общественность обязана знать о преступлениях США в Сирии По словам политолога, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Вашингтон не собирается добровольно выводить военный контингент с территории Сирии, в связи с чем американские власти рассчитывают как можно дольше создавать дестабилизирующую обстановку и препятствовать завершению конфликта в САР.

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Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Общество В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».

Теннис Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

Происшествия Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.

Происшествия Из-за завалов багажа уволили ряд начальников Шереметьево Ряд руководителей обслуживающей организации "Шереметьево Хэндлинг" уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

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