Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижение стратегических целей, в том числе реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.News.ru03:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Oppo готовит новую линейку смартфонов Enco
Обновлено в 05:06
Футбол
Левандовски продлит контракт с «Баварией»
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Черном море перевернулся катамаран
Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Мировая общественность обязана знать о преступлениях США в Сирии
По словам политолога, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Вашингтон не собирается добровольно выводить военный контингент с территории Сирии, в связи с чем американские власти рассчитывают как можно дольше создавать дестабилизирующую обстановку и препятствовать завершению конфликта в САР.
Обновлено в 11:36
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Политика
Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре
Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 13:22
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство
Обновлено в 05:54
Теннис
Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» Демирала
Обновлено в 15:27
Происшествия
Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей
Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Из-за завалов багажа уволили ряд начальников Шереметьево
Ряд руководителей обслуживающей организации "Шереметьево Хэндлинг" уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Обновлено в 07:09
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за публикацию «голого» фото 2-летнего сына
Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.
Обновлено в 08:49
Авто
В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Японский автопроизводитель Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.
Обновлено в 06:59
Культура
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В детском лагере Ленобласти зафиксировали вспышку сальмонеллеза
О массовом «отравлении» в Детском оздоровительном лагере «Восход» заговорили обеспокоенные родители.
Обновлено в 06:03