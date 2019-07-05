Глава Neste Питер Ванакер отметил, что продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на "стратегических приоритетах". Сеть АЗС "Татнефти" входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями.

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Общество В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Происшествия В Екатеринбурге пожилая женщина угрожала взорвать жилой дом Жительница района Южного автовокзала в Екатеринбурге угрожала взорвать жилой дом, полиция ведет проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.

Космос Астроном заснял секретный американский космоплан X-37B на орбите Земли X-37 / ©NASA Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками.

Шоу-бизнес Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Авто В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.

Общество Число запрещенных профессий для женщин сократилось Специальности, в которых труд представительниц прекрасного пола категорически запрещен, касается, в частности, профессий, связанных с работой на открытых горных дорогах, прокладкой тоннелей метро или тушением пожаров.

Космос Все отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что поисковики Роскосмоса зафиксировали падение всех четырех частей ракеты "Союз-2.1б" в Приамурье.

Происшествия Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Здоровье Названы лучшие омские поликлиники и больницы По итогам опроса пациентов стали известны четыре лучшие омские больницы: там комфортно, уютно, а врачи вежливы и почти нет очередей.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.

Общество В России представили концепт новых плацкартных вагонов В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.

Наука Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака Специалисты из Великобритании смогли создать уникальный способ лечения рака, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.