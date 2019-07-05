Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в РоссииТАСС 02:30

Глава Neste Питер Ванакер отметил, что продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на "стратегических приоритетах". Сеть АЗС "Татнефти" входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями.
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«Татнефть» купила у финской Neste сеть из 75 АЗС и терминал в Петербурге

РБК03:31

Neste продает свои автозаправки «Татнефти»

АБН03:24

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

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Говорит Москва02:47

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

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Реальное время02:56

«Татнефть» купит топливно-розничный бизнес Neste в России

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