Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в РоссииТАСС 02:30
Глава Neste Питер Ванакер отметил, что продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на "стратегических приоритетах". Сеть АЗС "Татнефти" входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями.
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