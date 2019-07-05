Экономика
«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФИнтерфакс 02:23
Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти". Соответствующее соглашение между компаниями было подписано в пятницу. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года.
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