Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти". Соответствующее соглашение между компаниями было подписано в пятницу. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года.

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

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