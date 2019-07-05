«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге.

«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Происшествия Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Политика С какой целью Коломойский высказался о конфликте в Донбассе Предприниматель Игорь Коломойский вновь назвал ситуацию на юго-востоке Украины внутренним гражданским конфликтом, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к его созданию.

Экономика Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Шоу-бизнес Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.

Происшествия В Петербурге пара выпала из окна во время секса В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.

Футбол Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Общество Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

Экономика Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.

Экономика Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.

Происшествия Движение по Союзному проспекту в Москве осложнено из-за ДТП Движение автомобилей по Союзному проспекту на востоке Москвы осложнено из-за ДТП с участием автобуса и легковушки.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Футбол В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова» Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.

Общество В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.

Кино Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли 19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.