Экономика

«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в ПетербургеВедомости 04:44

«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге.
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«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Интерфакс02:23

«Татнефть» купит сеть петербургских АЗС у финской компании Neste

Телеканал Санкт-Петербург05:10

Финская «Несте» продаст «Татнефти» свою сеть из 75 АЗС в России

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Финская Neste продает «Татнефти» сеть АЗС в России

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«Несте» продает свой топливно-розничный бизнес в России ПАО «Татнефть»

Известия Татарстана02:20

«Татнефть» купит топливно-розничный бизнес Neste в России

Finam.Ru02:14
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