Экономика
«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в ПетербургеВедомости 04:44
«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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Политика
С какой целью Коломойский высказался о конфликте в Донбассе
Предприниматель Игорь Коломойский вновь назвал ситуацию на юго-востоке Украины внутренним гражданским конфликтом, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к его созданию.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено в 03:29
Общество
Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве
Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
Обновлено в 04:54
Экономика
Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank
Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Движение по Союзному проспекту в Москве осложнено из-за ДТП
Движение автомобилей по Союзному проспекту на востоке Москвы осложнено из-за ДТП с участием автобуса и легковушки.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»
Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
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Обновлено в 03:48
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Армия и оружие
Показан уникальный пистолет космонавтов ТП-82
Обновлено в 04:47
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28