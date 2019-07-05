Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

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