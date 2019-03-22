Татарстан стал лидером в России по сбору платежей за вывоз мусораРеальное время 06:13

Татарстан стал лидером среди регионов России по сбору платежей за вывоз мусора. Собираемость платежей составила 98,7%. Из регионов ПФО к лидерам по этому показателю близка Мордовия, пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные Министерства природы России.

Татарстан стал лидером в России по сбору платежей за вывоз мусора

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