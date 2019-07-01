Названы регионы с самым доступным жильемРоссийская газета 02:21

Быстрее всего на покупку типовой двухкомнатной квартиры удастся накопить жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Дольше всех откладывать на жилье вынуждены в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе.

с чего всё началось

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале. А дольше всех копят на квартиру жители Крыма, Чечни, Дагестана и Севастополя. Для анализа была взята семья из трех человек и типовая жилплощадь 60 квадратных метров.

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