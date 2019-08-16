Футбол
Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФАНева Спорт 02:24
|36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
|46′
Садио Мане
|48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
|64′
|74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
|74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
|79′
Сесар Аспиликуэта
|85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
|85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
|91′
Садио Мане
|95′
|101′
Жоржиньо
|101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
|103′
Трент Арнолд
|107′
|П
|52%
|Владение мячом
|48%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|13
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|11
|2
|Офсайды
|10
|8
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
66
Александер-Арнолд
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
29
Томори
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
9
Абрахам
19
Маунт
Челси
Расстановка 4‑3‑3
В 2019 году трофей в Стамбуле разыграли «Ливерпуль» и «Челси», в 2018 году игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллинне. Ранее Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Соперниками столицы Татарстана будут Минск, Хельсинки, Тирана и Белфаст.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минниханов обсудил с президентом УЕФА особенности проведения матчей Суперкубка
Татар-информвчера в 04:54
Минниханов обсудил с главой UEFA возможное проведение в Казани Суперкубка Европы
Inkazanвчера в 13:54
В казанском Кремле раскрыли подробности разговора в Стамбуле между Миннихановым и президентом УЕФА
Реальное времявчера в 10:56
Глава Татарстана обсудил возможность проведения Суперкубка УЕФА в Казани с Чеферином
Sport24.ruвчера в 23:26
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Культура
В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»
Обновлено в 08:23
Происшествия
Очевидцы сообщили о перестрелке на петербургской оптовой базе «Салова»
Очевидцы рассказали в социальных сетях о стрельбе, начавшейся на базе «Салова».
Обновлено в 10:45
Футбол
«Сочи» — «Оренбург»: Заболотный дебютирует за гостей
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 09:47
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы
В Сети появилась фотография 9-месячной дочки популярной исполнительницы Нюши. Лицо ребенка случайно рассекретила одна из подружек певицы.
Обновлено в 02:24
Экономика
Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»
Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
Обновлено в 08:42
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска
Завтра, 16 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов в 11.00 представит коллективу ЦГБ Бердска нового главного врача.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321
Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.
Обновлено в 10:04
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09