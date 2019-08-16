В 2019 году трофей в Стамбуле разыграли «Ливерпуль» и «Челси», в 2018 году игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллинне. Ранее Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Соперниками столицы Татарстана будут Минск, Хельсинки, Тирана и Белфаст.

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Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФА

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