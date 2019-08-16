Футбол

Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФАНева Спорт 02:24

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, 14 августа
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
В 2019 году трофей в Стамбуле разыграли «Ливерпуль» и «Челси», в 2018 году игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллинне. Ранее Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Соперниками столицы Татарстана будут Минск, Хельсинки, Тирана и Белфаст.
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