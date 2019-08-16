В 2019 году трофей в Стамбуле разыграли «Ливерпуль» и «Челси», в 2018 году игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллинне. Ранее Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Соперниками столицы Татарстана будут Минск, Хельсинки, Тирана и Белфаст.

Спорт день за днем

Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФА

Экономика Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.

Происшествия Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

Политика В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

Происшествия Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.

Происшествия 16-летняя челябинка получила ожоги во время удаления аппендикса В Челябинске 16-летняя девушка получила ожоги во время операции по удалению аппендикса.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Авто МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).

Финансы Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.

Политика Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Происшествия В США два человека погибли в перестрелке около университета Алабамы Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в США недалеко от кампуса Государственного университета Алабамы, сообщает газета Montgomery Advertiser со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Шоу-бизнес Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы В Сети появилась фотография 9-месячной дочки популярной исполнительницы Нюши. Лицо ребенка случайно рассекретила одна из подружек певицы.

Хоккей «Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче Добавим, что в первом матче регулярного чемпионата КХЛ Динамо 2 сентября на своем льду сыграет против Торпедо, а Авангард днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.