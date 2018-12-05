Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗОЧемпионат15:15
Ужасная ситуация, шокирован тем, что их не выпустили. Саша — мой друг, и эта ситуация неприятна.
Чемпионат15:15
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Футбол
Спартак — Урал 1:1
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ
Обновлено в 18:01
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол
«Барселона» на классе прошла «Леонесу»
"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:21
Футбол
Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован
Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 18:42
Футбол
«Челси» проиграл «Вулверхэмптону»
"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 16:58
Футбол
Крыховяк назвал победу над «Рубином» в Кубке России очень тяжелой
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк назвал очень тяжелой победу над казанским "Рубином" в первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу.
Обновлено в 15:17
Футбол
Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву
Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол
«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии
В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол
Болельщик «Ливерпуля» набил татуировку в честь победы над «Эвертоном»
В воскресенье, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон».
Обновлено в 18:16
Футбол
«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара
Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:59
Футбол
Газидис стал исполнительным директором «Милана»
Обновлено в 16:01
Футбол
Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»
Обновлено в 15:05
Футбол
Семак и футболисты «Зенита» обратились к Кокорину и Мамаеву
Игроки и главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратились со словами поддержки к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению Тверского суда Москвы останутся в СИЗО до 8 февраля.
Обновлено в 16:06
Футбол
«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»
Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27