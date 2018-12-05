Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Чемпионат
вчера в 15:15

Ужасная ситуация, шокирован тем, что их не выпустили. Саша — мой друг, и эта ситуация неприятна.
Чемпионатвчера в 15:15

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Игрок «Спартака» шокирован решением суда по делу Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 15:50

Ташаев в шоке от того, что Кокорина и Мамева оставили в СИЗО

Нева Спортвчера в 15:44

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Чемпионатвчера в 15:15

Александр Ташаев: «Шокирован тем, что Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца»

Спорт-Экспрессвчера в 15:14

Ташаев: «Думаю, большинство людей за то, чтобы Кокорин и Мамаев были на поле»

Евро-футбол.рувчера в 14:59

Ташаев: «Шокирован тем, что Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО. Многие люди — за них»

Sport24.ruвчера в 15:02
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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

Обновлено в 01:25
Футбол

«МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили

Обновлено в 02:14
Футбол

«Барселона» сообщила о травме Малкома

Полузащитник «Барселоны» Малком в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Культураль Леонеса» (4:1) получил травму.
Обновлено в 01:58
Футбол

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 02:11
Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 00:15
Футбол

Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».
Обновлено в 01:38
Футбол

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону»

"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Тренер «Локомотива» Семин: в игре с «Рубином» было много борьбы

Наставник действующих чемпионов России по футболу из столичного "Локомотива" Юрий Сёмин после победы своей команды над казанским "Рубином" (1:0) в стартовом четвертьфинальном матче Кубка России напомнил о необходимости ротации игроков и заменах.
Обновлено вчера в 20:19
Футбол

Фанат «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы над «Эвертоном»

Обновлено вчера в 19:57
Футбол

«Бордо» выплатит Пойету 1,4 миллиона евро компенсации

Как сообщает L’Equipe, она составит 1,4 миллиона евро.
Обновлено в 02:03
Футбол

Виктор Классон: «„Краснодар“ идеально провел только первый тайм»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьей (2:2) с «Ростовом» в рамках первой игры ¼ финала Кубка России раскритиковал оборону «горожан», но остался доволен исполнением своей командой стандартных положений.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР»

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 01:48
Футбол

Клопп: «Я много кричал в первом тайме с „Бернли“, но не злился»

Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился.
Обновлено в 00:23
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:04
Футбол

Неймар: «Каждый великий футболист однажды должен сыграть в АПЛ»

Обновлено в 01:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Михайлович Ташаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
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