Армянский «Пюник», который тренирует российский специалист Александр Тарахнов, в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл македонский «Шкупи». Встреча, прошедшая в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Пюника».

Тарханов вывел «Пюник» во второй отборочный раунд Лиги Европы

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