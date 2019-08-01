На футбольных полях Старого света продолжается второй квалификационный этап Лиги Европы. Ереванский клуб "Пюник" под руководством российского наставника Александра Тарханова успешно пробился в следующий раунд.

Тарханов вывел «Пюник» в третий раунд Лиги Европы

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