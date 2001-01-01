Футбол

Тарханов может возглавить «Химки»Чемпионат вчера в 10:07

Напомним, что сегодня, 9 апреля, «Химки» расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года. После 30 туров «Химки», набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. 64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки».
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СМИ: Тарханов в четвертый раз может возглавить «Химки»

Матч ТВвчера в 11:04

Тарханов может возглавить «Химки»

Чемпионатвчера в 10:07

Тарханов может стать новым тренером «Химок»

Soccer.ruвчера в 10:32

СМИ: Тарханов может возглавить «Химки»

Советский спортвчера в 10:22

СМИ: Тарханов в четвертый раз может возглавить «Химки»

Sportbox.RUвчера в 11:04
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Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным украинцем

Президент Украины Пётр Порошенко считает себя русскоязычным украинцем.
Обновлено вчера в 00:39
Политика

США исключат Турцию из программы F-35 при развертывании С-400

Ранее EADaily сообщало, что четыре сенатора США со страниц газеты The New York Times призвали Турцию сделать выбор между российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 и многоцелевыми истребителями F-35 американского производства.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть

Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Иньеста назвал тройку фаворитов Лиги чемпионов

Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста, ранее выступавший за "Барселону", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

В НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия

Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Культура

В России запущен телеканал «Победа»

Свидетельство о регистрации канала выдано Роскомнадзором еще в декабре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей

«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019

«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают инфраструктуру

Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено вчера в 17:32
Здоровье

В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми

Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Футбол

«Ним» на своем поле обыграл «Ренн»

В составе хозяев забитыми мячами отметились Рено Рипар, Денис Буанга и Антонен Бобишон.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

У трех знаков зодиака в апреле будет «разбито сердце»

Некоторым знакам зодиака в апреле на любовном фронте ничего не светит.
Обновлено вчера в 13:30
Авто

Подержанные автомобили в марте покупали реже

Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Кемерове завалилась на бок маршрутка

Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено вчера в 21:02
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Фёдорович Тарханов
Футболист
Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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