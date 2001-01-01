Футбол
Тарханов может возглавить «Химки»Чемпионат вчера в 10:07
Напомним, что сегодня, 9 апреля, «Химки» расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года. После 30 туров «Химки», набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. 64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки».
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