Футбол

Тарханов может возглавить «Химки»Чемпионат 10:07

64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки». Наставник тренировал подмосковный клуб с декабря 2009 по июль 2010 года, с марта по август 2012 года, а также с 31 августа по 26 ноября 2013 года. Последним клубом специалиста был «Урал», который он возглавлял в 2018 году.
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СМИ: Тарханов в четвертый раз может возглавить «Химки»

Матч ТВ11:04

«Химки» могут назначить Тарханова на пост главного тренера

Sports.ru10:36

Тарханов может стать новым тренером «Химок»

Soccer.ru10:32

СМИ: Тарханов может возглавить «Химки»

Советский спорт10:22

Тарханов может возглавить «Химки»

Чемпионат10:07

СМИ: Тарханов в четвертый раз может возглавить «Химки»

Sportbox.RU11:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 13:14
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Космос

Мурманчане могут выбрать имя для «безымянной» карликовой планеты

Пользователи интернета могут проголосовать за имя для плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы.
Обновлено в 12:59
Политика

Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня

Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Общество

Глава РЖД представит нового начальника Свердловской железной дороги

Обновлено в 07:41
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении-2019»

Американская поп-звезда Мадонна выступит в качестве гостя на финале конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено в 08:04
Экономика

В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег

Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Футбол

«Урал-2» обыграл «Уфу-2», «Нефтехимик» победил «Сызрань-2003»

Клуб из Екатеринбурга набрал 18 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. Команда из Уфы с 9 баллами располагается на 11-й строчке.
Обновлено в 13:01
Футбол

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Энергетика

Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть

Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Здоровье

В Тюмени умерла не желавшая лечить своих детей ВИЧ-диссидентка

Сотрудники тюменского «Центра профилактики и борьбы со СПИД» рассказали о том, что известная в регионе ВИЧ-диссидентка, которая отказывалась от лечения собственных детей, умерла.
Обновлено в 10:49
Политика

Премьер-министр Норвегии отказалась верить в российскую угрозу

Норвегия не верит в то, что Россия представляет для нее угрозу. Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.
Обновлено в 12:09
Политика

Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

В «Правом секторе» открестились от задержанного в России Пирожка

Задержанный в России сотрудниками ФСБ Игорь Пирожок действительно был членом «Правого сектора», но очень короткий период времени.
Обновлено в 10:47
Политика

Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
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Игорь Михайлович Шалимов
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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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Александр Фёдорович Тарханов
Футболист
Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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