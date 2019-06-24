Минтранс повысит тариф «Платона» с 1 июляЗакC.Ру 02:32

с чего всё началось

Начиная с 1 июля текущего года плата по тарифу госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр, передает РИА "Новости" .

Экономика Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.

Политика Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.

Общество В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Гаджеты Появилось приложение для стирания людей с фотографии Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.

Технологии На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.

Экономика Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Здоровье В Минздраве рассказали о снижении уровня наркомании и алкоголизма в стране Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков.

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Культура Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Хоккей Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Общество Фонд «Вольное Дело» открыл в Усть-Лабинске центр обучения школьников цифровым дисциплинам С 8 июля в учебном комплексе «ТехноСпейс» в Усть-Лабинске начнутся профильные недели, во время которых школьники 5-7 классов по желанию могут пройти обучение основам инженерных профессий, а учителя – ознакомиться с учебно-методическими комплексами по каждой дисциплине.

Здоровье В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.

Наука Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.

Политика США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян «По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».

Футбол Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого» Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.

Футбол Sky Sport сообщил о возможном возвращении Буффона в «Ювентус» Отыгравший 17 лет за «Ювентус» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, передает Sky Sport не указывая источник информации.

Политика МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.