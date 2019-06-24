Экономика
Минтранс повысит тариф «Платона» с 1 июляЗакC.Ру 02:32
Начиная с 1 июля текущего года плата по тарифу госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр, передает РИА "Новости" .
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«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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