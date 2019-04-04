Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумомКоммерсантъ вчера в 18:16

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
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Брошенные электронные кошельки будут «худеть» не более чем на 10 руб в день

ПРАЙМ11:15

Заголовки утра. 4 апреля

Полит.ру02:00

ЦБ разрешит взимать комиссию за неиспользованные электронные кошельки

Вести.Финанс04:09

ЦБ может разрешить взимать комиссию за неиспользуемые электронные кошельки

Ведомости02:44

Центробанк России утвердил комиссии для неактивных электронных кошельков

Афиша Daily04:16

Центробанк установил тариф комиссии для электронных кошельков

ФедералПресс04:30

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Коммерсантъвчера в 18:16
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Футбол

Калошин: система VAR не оказывает временного давления на судей

Временного давления на судей нет, но каждый хочет, чтобы это происходило быстрее.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Авто

Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Политика

На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Авто

Volvo сообщил цену на универсал V60 Cross Country

Новинка предлагается в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 мощностью в 250 л.с. Цены стартуют с отметки в 3 069 000 рублей, сообщает Volvo Car Russia.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие».
Обновлено в 11:46
Наука

Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые

"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Футбол

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля

Обновлено в 10:47
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить

Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом.
Обновлено в 10:21
Футбол

Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом

По информации Sky Sports News, клуб летом могут покинуть сразу шесть игроков основной обоймы.
Обновлено в 03:18
Футбол

Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Футбол

Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Спорт

Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб

Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Авто

«Связной» откроет предзаказ на машины Tesla 5 апреля

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club уже завтра, 5 апреля, откроет прием заказов на новые электрокары Tesla Model Y. В открытую продажу модель поступит в 2020 году.
Обновлено в 11:23
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
Политика

Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
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