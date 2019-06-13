Экономика
Тарифы на вывоз мусора могут вырасти на 5%Петербургский формат 03:05
Вывоз мусора может подорожать – рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов.
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с чего всё началось
В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.Известиявчера в 17:01
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