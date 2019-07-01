Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не вездеREGNUM 03:27

Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.

Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде

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