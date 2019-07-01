Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не вездеREGNUM 03:27

Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
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Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Медведев? Не, не слышали…

Московский Комсомолец01:16

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правдавчера в 04:48

1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу

Вслух.Ру29 июня в 21:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО

У 65-летней Успенской уже есть дочь. Однако певица хочет стать матерью еще одного ребенка, поэтому готова к проведению ЭКО.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи

В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Экономика

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 июля

В России с 1 июля вступают в силу законы и поправки.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В США предрекли России проблемы с набором призывников

К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Авто

В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться

В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Общество

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Политика

Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Горенбург уволил пресс-атташе «Ночи Музыки»

По итогом сегодняшней планерки главный идейный вдохновитель мероприятия Евгений Горенбург уволил пресс-атташе Людмилу Шегал, обвинив ее в плохих результатах.
Обновлено в 03:42
Хоккей

«Салават Юлаев» продлил контракт с Сергеевым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Артёмом Сергеевым. Новое соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 04:55
Авто

Топ-22 лучших и худших полицейских автомобилей мира

Mercedes-Benz GLE Coupe Этот элегантный коп с 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 577 л.с. достаточно быстр (4,2 секунды до 100 км/ч).
Обновлено в 05:15
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Футбол

«Рубин» объявил о старте продаж абонементов на новый сезон

Казанский «Рубин» объявил о начале продажи абонементов на грядущий сезон-2019/20.
Обновлено в 05:26
Футбол

Игуаин ушёл из «Челси» после завершения срока аренды

Обновлено в 05:55
Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Автоспорт

Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы

Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
Обновлено вчера в 14:13
Транспорт

В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
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