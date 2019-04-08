Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреляИнтерфакс 06:58

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции. Тарифная сетка будет опубликована на сайте "Автодор - Платные дороги" 15 апреля.

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

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