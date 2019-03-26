Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиковГазета.Ru 03:59

Документ предусматривает оснащение к 1 января 2022 года всех российских домов и квартир умными счетчиками, которыми энергетики смогут управлять дистанционно. По данным Россетей, пока интеллектуальная система учета электроэнергии установлена примерно у 10% потребителей.

с чего всё началось

Создание в России интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на Минэнерго. Так, стоимость интеллектуального счетчика оценивается в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычного - 2-5 тысяч рублей.

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