Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиковГазета.Ru 03:59

Создание в России интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на Минэнерго. Так, стоимость интеллектуального счетчика оценивается в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычного - 2-5 тысяч рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Документ предусматривает оснащение к 1 января 2022 года всех российских домов и квартир умными счетчиками, которыми энергетики смогут управлять дистанционно. По данным Россетей, пока интеллектуальная система учета электроэнергии установлена примерно у 10% потребителей.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Газета.Ru03:59

«Умные» газовые счетчики предложили поставить на деньги, которые россияне переплатили за ЖКХ. «Их никто не вернул»

URA.Ru03:35

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Известиявчера в 18:52

Минэнерго назвало цену перехода россиян на новые счётчики газа

News.ruвчера в 19:01

«Известия»: переход россиян на интеллектуальные счетчики может обойтись в 385 млрд рублей

ТАССвчера в 18:50

СМИ сообщили об угрозе роста тарифов на газ из-за умных счетчиков

РИА Новостивчера в 18:29

СМИ назвали стоимость перехода россиян на «умные» счетчики газа

РБКвчера в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Происшествия

Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге

Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Российских военных в Венесуэле связывают с С-300

Госсекретарь США Майк Помпео 25 марта, после активного обсуждения в СМИ факта прилёта российских самолётов, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Москва должна прекратить «неконструктивное поведение» в отношении Венесуэлы и присоединиться к усилиям других стран, говорится в комментарии заместителя официального представителя Госдепа Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Япония заявила протест Южной Корее из-за работ у спорных островов

Токио заявил протест Сеулу в связи с планируемым Южной Кореей исследованием морского дна в районе спорных островов Такэсима, которые на Корейском полуострове называют Токто.
Обновлено в 01:45
Экономика

Совфед намерен поддержать пересчет пенсий

Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Обновлено в 01:28
Финансы

Слабая экономика помогла золоту

Цены и активы профильных фондов растут на опасениях инвесторов В понедельник котировки золота на мировом рынке обновили четырехнедельный максимум, поднявшись выше отметки $1320 за тройскую унцию.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Здоровье

Туберкулезный диспансер в Иркутске: повторные слушания не нужны

Процедура общественных слушаний по возведению областного туберкулезного диспансера, проведенная в ноябре 2018 года, выполнила задачу, определенную для таких мероприятий законом, — проинформировать население о предстоящей работе.
Обновлено в 03:25
Футбол

Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»

Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика

Тимошенко захотела объединиться с Гриценко после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность объединиться с кандидатом в президенты и лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко после «политических гонок».
Обновлено в 03:46
Экономика

«Первая грузовая компания» сменила гендиректора

Железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина) сменил генерального директора, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:01
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Космос

Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Обновлено в 02:03
Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Задержанные рецидивисты поцарапали себя в ИВС Черемхово

Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о признании членов УПА участниками боевых действий

На Украине вступил в силу закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
Обновлено в 03:34
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное