Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиковГазета.Ru 03:59

Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные в правительство направило Минэнерго, рассказали «Известиям» в ведомстве. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.

с чего всё началось

Создание в России интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на Минэнерго. Так, стоимость интеллектуального счетчика оценивается в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычного - 2-5 тысяч рублей.

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