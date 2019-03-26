Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиковГазета.Ru 03:59

Создание в России интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на Минэнерго. Так, стоимость интеллектуального счетчика оценивается в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычного - 2-5 тысяч рублей.
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Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные в правительство направило Минэнерго, рассказали «Известиям» в ведомстве. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.
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ТАССвчера в 18:50

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Известиявчера в 18:52
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
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Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
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Армия и оружие

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Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
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