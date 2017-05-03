Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиковГазета.Ru 03:59

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
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Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Документ предусматривает оснащение к 1 января 2022 года всех российских домов и квартир умными счетчиками, которыми энергетики смогут управлять дистанционно. По данным Россетей, пока интеллектуальная система учета электроэнергии установлена примерно у 10% потребителей.
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Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

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