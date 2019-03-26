Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиковРИА Новости 05:53
Создание в России интеллектуальной системы учета газа может обойтись в 385 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго. По ее данным, новый счетчик будет в два-три раза дороже старого.
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с чего всё началось
Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения, утверждают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 17:01
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