Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиковРИА Новости 05:53

Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения, утверждают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Создание в России интеллектуальной системы учета газа может обойтись в 385 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго. По ее данным, новый счетчик будет в два-три раза дороже старого.

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

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