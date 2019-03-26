Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиковРИА Новости 05:53

Создание в России интеллектуальной системы учета газа может обойтись в 385 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго. По ее данным, новый счетчик будет в два-три раза дороже старого.
Читать в источнике
с чего всё началось

Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения, утверждают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минэнерго назвало цену перехода россиян на новые счётчики газа

News.ruвчера в 19:01

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

РИА Новости05:53

«Умные» газовые счетчики предложили поставить на деньги, которые россияне переплатили за ЖКХ. «Их никто не вернул»

URA.Ru03:35

СМИ назвали стоимость перехода россиян на «умные» счетчики газа

РБКвчера в 22:56

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Газета.Ru03:59

«Известия»: переход россиян на интеллектуальные счетчики может обойтись в 385 млрд рублей

ТАССвчера в 18:50

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Известиявчера в 18:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии

"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Политика

Трамп официально признал Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Музыка

Шнуров объяснил свою фразу о Пушкине

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре существуют и другие поэты.
Обновлено 23 марта в 05:49
Армия и оружие

Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой

Во Внуково уволили мучившего собаку сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Под логистическим центром «Газпрома» в окрестностях Петербурга может быть построен секретный бункер

Стоимость логистического центра «Газпрома», который возводится под Петербургом, может быть объяснена строительством защищенного пункта управления газотранспортной системой.
Обновлено в 08:38
Происшествия

После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Экономика

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Звезда фильма «Селфи» Станислав Бондаренко стал отцом в третий раз.
Обновлено в 07:56
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Авто

Skoda Octavia получила новую версию

Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Космос

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос отменён

Обновлено в 07:10
Происшествия

Пешеходный мост обрушился в Апшеронском районе

В связи с инцидентом администрация поселения решила построить временный пешеходный мост через реку Хадажка.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Вера Брежнева мечтает стать многодетной мамой

В своем Instagram, отвечая на один из вопросов подписчиков о детях, Вера заявила, что она мечтает не останавливаться на двух дочках.
Обновлено в 05:50
Общество

Подведены итоги второго сезона олимпиады «Я — профессионал»

В Москве подвели итоги второго сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал».
Обновлено в 08:18
Игры

Вышло первое обновление игры Metro: Exodus

Обновлено в 08:30
Футбол

Winline будет разыгрывать среди болельщиков ПБК ЦСКА миллион рублей

Winline стал официальным партнером ПБК ЦСКА и с апреля начнет разыгрывать среди болельщиков 1 миллион рублей на домашних матчах клуба в Единой лиге ВТБ.
Обновлено в 05:39
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2020

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце. Календарь матчей сборной России: 26 декабря.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное