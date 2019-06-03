Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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В Смольном передумали повышать тарифы ЖКХ на 4%

Поребрик.Медиа09:18

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневник08:08

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ru07:30

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка7807:13

Тарифы на коммуналку в Петербурге вырастут в июле на 0,4%, а не 4,3%. Отопление и горячая вода подешевеют

Фонтанка.Ру06:47

В Петербурге впервые за много лет сократят рост тарифов ЖКХ с 1 июля

Gazeta.SPb08:20

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

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Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
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Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
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Черноморский флот рассчитывает получить еще три корабля до конца года

Черноморский флот (ЧФ) до конца 2019 года планирует получить еще один патрульный корабль и два тральщика, а также несколько вспомогательных судов, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения флота.
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Авто

GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer

Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
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Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Политика

В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

Обновлено в 09:33
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Обновлено в 03:42
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Теннис

Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Обновлено в 09:22
Футбол

Боруц продлил контракт с «Борнмутом»

Польский голкипер Артур Боруц подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Борнмут", владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 10:15
Политика

Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Общество

СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Здоровье

«Живой Шемур» дал разъяснения по пробам воды. Североуральцам это нужно

Возмутило Лилию Загидулловну не то, что в принципе редакция пишет о загрязнении рек – женщина согласна, что говорить об этом нужно, а то, как неграмотно подана информация.
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Происшествия

В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле

По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
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Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
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