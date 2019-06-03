Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Тарифы на «коммуналку» в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных «необязательных трат»

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Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

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Мойка7807:13

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневник08:08

Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАСС08:53
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Экономика

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В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
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Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
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В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
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В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
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Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком

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Обновлено в 18:33
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Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
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В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
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Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

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«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках

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Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
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Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области

Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
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Политика

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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

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Скончался актер Геннадий Матвеев

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