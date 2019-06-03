Экономика
Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20
Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербург07:59
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Наука
В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита
В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено в 15:28
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.
Обновлено в 17:13
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
Обновлено в 17:37
Политика
В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
Обновлено в 19:10
Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком
"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:33
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено в 11:17
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Происшествия
В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки
Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
Обновлено в 16:32
Футбол
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43