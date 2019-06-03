Экономика
Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20
Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.
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В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
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Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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На ПМЭФ-2019 обсудят господдержку кино
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Обновлено в 07:19
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WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad
Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
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В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
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РПЦ поддержала присвоение самолетам имен святых
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Клещевой боррелиоз диагностировали у 19 пострадавших, причем пять из них - дети до 17 лет.
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Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков
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Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
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