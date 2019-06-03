Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Тарифы на «коммуналку» в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных «необязательных трат»

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В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

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ТАСС08:53

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
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Происшествия

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Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
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Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.
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Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Переносимость анестезии улучшает виртуальная реальность

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