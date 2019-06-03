Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАСС08:53

С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%

Санкт-Петербургские ведомости08:36

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневник08:08

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка7807:13

Тарифы на коммуналку в Петербурге вырастут в июле на 0,4%, а не 4,3%. Отопление и горячая вода подешевеют

Фонтанка.Ру06:47

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ru07:30

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
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Верховная рада Украины зарегистрировала президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
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Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
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