Экономика
Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20
Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербург07:59
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