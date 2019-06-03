Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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