Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%РИА Новости 09:20

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Тарифы на «коммуналку» в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных «необязательных трат»

Фонтанка.Ру13:25

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка7807:13

С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%

Санкт-Петербургские ведомости08:36

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ru07:30

Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАСС08:53

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневник08:08

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Обновлено в 08:37
Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено в 11:18
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СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

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Жители блокадного Ленинграда получат дополнительные льготы

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BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
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Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика

Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что крымский регион по праву является одним из духовных центров России.
Обновлено в 11:35
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Происшествия

Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Гаджеты

На TENAA появилась версия Honor 20 Pro с 12 Гбайт ОЗУ

В мае компания Huawei анонсировала появление новых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro.
Обновлено в 11:45
Культура

Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов

Обновлено в 10:06
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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

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Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
Авто

Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta

Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
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Политика

Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму

Ранее Зеленский во время встречи с главами МИД Швеции и Польши выразил надежду на то, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Петербурге

С начала сезона в Петербурге шесть человек заразились клещевым энцефалитом, передает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:13
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
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Футбол

«Торпедо» рассталось с Игорем Колывановым

Трехкратный чемпион СССР выиграл соревнования в зоне "Центр" ПФЛ и поднялся в ФНЛ. Игорь Колыванов возглавил "Торпедо" летом 2017 года.
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Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
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