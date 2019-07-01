Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за годSibnet Новости вчера в 22:50

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
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В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Тарифы ЖКХ поднимутся с сегодняшнего дня

Эхо Москвы06:02

Плата за услуги ЖКХ с 1 июля вновь выросла

News.ru02:43

Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

С 1 июля 2019 повысятся тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Ugpressa.ru28 июня в 08:18

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

DonDay - Новочеркасск28 июня в 04:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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