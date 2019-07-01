Первый раз в этом году плата за коммунальные услуги индексировалась с 1 января. Ранее тарифы ЖКХ индексировали однократно с 1 июля, обычно в среднем на 4%. Как сообщает ТАСС, ФАС не нашла в регионах превышения средних индексов на коммунальные услуги.

Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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