Экономика

Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июляПрофиль 01:19

Первый раз в этом году плата за коммунальные услуги индексировалась с 1 января. Ранее тарифы ЖКХ индексировали однократно с 1 июля, обычно в среднем на 4%. Как сообщает ТАСС, ФАС не нашла в регионах превышения средних индексов на коммунальные услуги.
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Что и как подорожает?

Смоленская газета29 июня в 05:30

Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Наше время (г. Ростов-на-Дону)29 июня в 09:11

Видеопризнания москвичей о повышении тарифов ЖКХ: «Скоро станем бомжами»

Московский Комсомолец10:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

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Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Политика

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Финансы

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
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Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Авто

Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Общество

Россиян заставят сортировать свои отходы

Воспитывать полезную привычку решили начать с москвичей и жителей Подмосковья: им первыми придется сортировать собственные отходы и раскладывать их по разноцветным контейнерам.
Обновлено в 17:31
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Во Владивостоке собаки загрызли пожилого сторожа «Дальэлектромонтажа»

Обновлено в 21:33
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
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Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Обновлено в 20:47
Армия и оружие

Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку

Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено в 22:10
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек

Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
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Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
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Названы цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber

Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 02:50
Политика

Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе выступать в России

Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он выразил поддержку решению артистки.
Обновлено в 12:26
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне за день снизился более чем на метр

Уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулуне за день 30 июня снизился более чем на метр, сообщается на сайте администрации города.
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