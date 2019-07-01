Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июляПрофиль 01:19
Первый раз в этом году плата за коммунальные услуги индексировалась с 1 января. Ранее тарифы ЖКХ индексировали однократно с 1 июля, обычно в среднем на 4%. Как сообщает ТАСС, ФАС не нашла в регионах превышения средних индексов на коммунальные услуги.
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Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Наше время (г. Ростов-на-Дону)29 июня в 09:11
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Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро
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В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
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Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
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«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
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Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек
Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
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Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
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Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
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Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Авто
Названы цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber
Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 02:50
Политика
Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе выступать в России
Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он выразил поддержку решению артистки.
Обновлено в 12:26
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне за день снизился более чем на метр
Уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулуне за день 30 июня снизился более чем на метр, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 08:42