Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за годSibnet Новости вчера в 22:50
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
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Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Наше время (г. Ростов-на-Дону)29 июня в 09:11
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