Экономика
Тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на полпроцента вместо ожидаемых 4%Давыдов.Индекс вчера в 12:41
С 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут всего на полпроцента вместо ожидаемых 4-5%, это первый случай в России, когда сам город заставляет ресурсников снижать свои затраты, сообщает «Комсомольская правда».
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Предприниматели попросили Александра Беглова заморозить мусорную реформу до 2022 года
Петербургский дневник04:30
В Смольном предложили предоставить льготы всем жителям блокадного Ленинграда
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 21:00
Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 07:59
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
Модель опубликовала небольшое видео, где показала слегка заметный округлившийся живот, чем только усилила недавние слухи относительно своего положения.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку
В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Здоровье
«Онкопатруль71» проверил 51 жителя Черни
Специалисты проводят профилактические осмотры жителей области с целью своевременного выявления новообразований и диагностики онкологических заболеваний.
Обновлено в 02:57
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Более 350 пар поженились на новых площадках для регистрации брака
Более 350 пар сыграли свадьбы на новых площадках для бракосочетания в столице, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:51
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Наука
Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Политика
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новой российской ракеты системы ПРО
Минобороны России опубликовал видео испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:14
Происшествия
В тройном ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Ночью на пересечении с Михайловской улицей столкнулись три иномарки.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ
Среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий
На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. Как сообщает Интерфакс, в результате погиб один человек.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Обновлено в 04:38
Авто
Назвали цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross
Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный кроссовер C5 Aircross.
Обновлено в 03:17
Наука
Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые
Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах.
Обновлено в 04:44
Путешествия
Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха
Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.
Обновлено в 01:27
Общество
Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым
Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53