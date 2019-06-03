Экономика
Тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на полпроцента вместо ожидаемых 4%Давыдов.Индекс вчера в 12:41
С 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут всего на полпроцента вместо ожидаемых 4-5%, это первый случай в России, когда сам город заставляет ресурсников снижать свои затраты, сообщает «Комсомольская правда».
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Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 07:59
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