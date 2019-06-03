Экономика

Тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на полпроцента вместо ожидаемых 4%Давыдов.Индекс вчера в 12:41

С 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут всего на полпроцента вместо ожидаемых 4-5%, это первый случай в России, когда сам город заставляет ресурсников снижать свои затраты, сообщает «Комсомольская правда».
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Тарифы на «коммуналку» в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных «необязательных трат»

Фонтанка.Рувчера в 13:25

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка78вчера в 07:13

С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 08:36

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ruвчера в 07:30

Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАССвчера в 08:53

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневниквчера в 08:08

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 07:59
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Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье

Сладости и газировку в Англии будут продавать в устрашающей упаковке

Сладости, чипсы и газированные напитки в Соединенном Королевстве могут начать продаваться в такой же устрашающей упаковке, ка Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Королева приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Экс-губернатора Ивановской области арестовали в Москве

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте экс – губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе

Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 01 июня в 23:09
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Политика

В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Общество

Сахалин и Бурятия вошли в число регионов РФ с самым грязным воздухом

Обновлено вчера в 22:40
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Потап устроил своей собаке заплыв в бассейне на надувном матрасе

Потап покатал собаку на надувном матрасе. Все это снимала на камеру Настя Каменских.
Обновлено в 01:35
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

МВД РФ назвало число заявлений на гражданство от жителей Донбасса

Несколько тысяч заявлений от жителей Донецкой и Луганской областей Украины о приобретении российского гражданства были приняты МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:40
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Политика

Калви до своего ареста купил пропуск на заседание с Путиным на ПМЭФ

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика

Аргентина начинает поставки СПГ за рубеж

Обновлено в 01:31
Наука

Падающий снег научились превращать в электричество

Обновлено вчера в 15:16
Футбол

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
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