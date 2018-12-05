Политика
В другом вчерашнем твите Дональд Трамп заявил, что «другие страны должны платить за попытки нажиться на величии нашей страны», и назвал себя «тарифным человеком», что быстро подхватили многие СМИ.
Коммерсантъ05:22
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Политика
В МИД назвали беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила во время брифинга, что все обвинения Вашингтона в невыполнении ДРСМД в адрес Москвы беспочвенны.
Обновлено в 06:26
Политика
В посольстве России отреагировали на высылку дипломата из Словакии
В Посольстве России в Словакии прокомментировали высылку российского дипломата по обвинению в шпионаже, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко: «332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию»
332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию.
Обновлено в 06:25
Политика
Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков
Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 05:43
Политика
Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»
Обновлено в 06:27
Политика
Каждый волонтер достоин звания Добровольца России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что звания Добровольца России достоин каждый волонтер страны, поздравил волонтеров с их праздником, а также сделал с ними селфи на сцене.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе
Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США
Россия повышает возможности своих ядерных сил из-за наращивания Соединёнными Штатами ПРО.
Обновлено в 05:47
Политика
Путин обсудит с Мадуро возможную помощь РФ Венесуэле
Россия обсудит с Венесуэлой возможную помощь этой стране, но конкретные суммы называть преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:52
Политика
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов
Песков не назвал конкретных сроков присвоения имен аэропортам.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 06:33
Политика
Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича
Оболонский районный суд Киева завершил в среду рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, и отправился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.
Обновлено в 05:54
Политика
Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Обновлено в 06:20
Политика
Кремль заявил «других забот хватает» на вопрос о расследовании Мюллера
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году «не является приоритетной темой» для Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:54
Политика
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко по телефону
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.
Обновлено в 06:31