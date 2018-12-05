Политика

«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки
Коммерсантъ
05:22

В другом вчерашнем твите Дональд Трамп заявил, что «другие страны должны платить за попытки нажиться на величии нашей страны», и назвал себя «тарифным человеком», что быстро подхватили многие СМИ.
Коммерсантъ05:22

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Угрозы Трампа Китаю обрушили мировые рынки

Евразия Daily05:45

«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки

Коммерсантъ05:22
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Политика

В МИД назвали беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила во время брифинга, что все обвинения Вашингтона в невыполнении ДРСМД в адрес Москвы беспочвенны.
Обновлено в 06:26
Политика

В посольстве России отреагировали на высылку дипломата из Словакии

В Посольстве России в Словакии прокомментировали высылку российского дипломата по обвинению в шпионаже, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко: «332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию»

332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию.
Обновлено в 06:25
Политика

Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 05:43
Политика

Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»

Обновлено в 06:27
Политика

Каждый волонтер достоин звания Добровольца России, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что звания Добровольца России достоин каждый волонтер страны, поздравил волонтеров с их праздником, а также сделал с ними селфи на сцене.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе

Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США

Россия повышает возможности своих ядерных сил из-за наращивания Соединёнными Штатами ПРО.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин обсудит с Мадуро возможную помощь РФ Венесуэле

Россия обсудит с Венесуэлой возможную помощь этой стране, но конкретные суммы называть преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:52
Политика

Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов

Песков не назвал конкретных сроков присвоения имен аэропортам.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 06:33
Политика

Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева завершил в среду рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, и отправился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.
Обновлено в 05:54
Политика

Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Обновлено в 06:20
Политика

Кремль заявил «других забот хватает» на вопрос о расследовании Мюллера

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году «не является приоритетной темой» для Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин объяснил отказ от общения с Порошенко по телефону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.
Обновлено в 06:31
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