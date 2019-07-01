Экономика
С 1 июля тариф системы «Платон» вырастетНаше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 12:43
Ожидается, что она составит четыре процента. Всего в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона машин. В Дорожный фонд поступило за время ее работы 77 миллиардов рублей.
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Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
Источник сообщил об отставке первого заместителя главы Росгвардии
Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.
Обновлено в 05:02
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Названо число жертв алкоголизма в США
В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российской
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Наука
В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов
Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Ситуацию в лор-отделении обсудили губернатор Новгородской области и главврач ОДКБ
Отвечая на вопрос губернатора, Арсен Амирбеков рассказал, что в ходе разбирательства касаемо работы лор-отделения выяснилось, что специалисты отсутствовали на рабочем месте в 14:30, хотя должны были нести дежурство в стационаре.
Обновлено 29 июня в 06:55
Экономика
Увеличение доли российских самолетов в парке «Аэрофлота» может снизить эффективность компании
Значительное увеличение доли российских самолетов в парке компании может снизить ее эффективность, в то время как 100%-ое хеджирование расходов на топливо не имеет смысла в свете свободного плавания рубля, которое отчасти является естественным хеджированием топливных расходов.
Обновлено в 05:00
Политика
Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
Деятельность американского фонда Free Russia представляет угрозу конституционному строю России, организация признана нежелательной на территории страны, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:15
Происшествия
Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась
Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Футбол
Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Наука
Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Обновлено 29 июня в 03:24
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пытках подростка в полиции Колпино
Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) возбуждено против неустановленных сотрудников колпинского отдела полиции №80.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров
Как подчеркивается, в Индии цена нового автомобиля будет начинаться от 1 100 000 рупий, что примерно составляет 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 00:17
Политика
Главред WikiLeaks рассказал о хрупком состоянии Ассанжа
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал о состоянии здоровья основателя сервиса Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града, здесь град такой силы был зарегистрирован впервые, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека
Обновлено вчера в 13:26
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Общество
Ниже 11 метров опустился уровень воды в реке Ия в Иркутской области
Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.
Обновлено в 00:56
Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов
Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.
Обновлено в 01:48
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Гаджеты
Для ОС Android появится аналог AirDrop
В Android Q не будет технологии Android Beam, которая позволяет передавать файлы между устройствами при помощи NFC, зато будет Fast Share — новое решение, в целом напоминающее AirDrop из "яблочной" экосистемы.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за езды по перрону оказалась в центре скандала
Скандал разразился из-за того, что артистка, по мнению некоторых пользователей, слишком многое себе позволяет.
Обновлено в 05:10