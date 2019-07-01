С 1 июля тариф системы «Платон» вырастетНаше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 12:43

Ожидается, что она составит четыре процента. Всего в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона машин. В Дорожный фонд поступило за время ее работы 77 миллиардов рублей.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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