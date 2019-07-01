Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировалиТК Звезда вчера в 22:58

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог. Теперь за 1 километр грузоперевозчики будут платить 2,04 рубля. До этого действовал льготный тариф 1,9 рубля за километр.
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Тариф «Платона» достиг отметки в 2,04 рубля

Газета.Ruвчера в 23:19

Тариф системы «Платон» вырос на 14 копеек

ФАНвчера в 22:31

С 1 июля тариф системы «Платон» вырастет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 12:43

«Платон» подорожал на 14 копеек

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

ТАССвчера в 17:21

Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон»

Интерфаксвчера в 18:20

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

РБКвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Армия и оружие

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Каждый седьмой житель Приморья живёт за чертой бедности: Приморскстат

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В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

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Общество

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
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Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
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Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

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Обновлено вчера в 22:32
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика

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В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
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Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Наука

Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых

Ученые из ряда университетов Великобритании сделали на территории Арктики интересное открытие.
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Общество

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Обновлено вчера в 21:00
Политика

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Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

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Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Происшествия

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
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Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения РФ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии предложил к голосованию в парламенте проект, согласно которому утверждается отзыв делегации из ПАСЕ после возвращения в ее состав России.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

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Обновлено вчера в 20:17
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
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Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
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В Кузбассе в Томи утонули мать и ребёнок

Обновлено вчера в 23:28
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