Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировалиТК Звезда вчера в 22:58
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог. Теперь за один километр грузоперевозчики будут платить 2,04 рубля. До этого действовал льготный тариф 1,9 рубля за километр.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, онлайн-трансляции помогут лучше узнать бамбуковых медведей.
Обновлено в 00:07
Общество
«Росконтроль» нашел кишечную палочку в ветчине известного бренда
По итогам экспертизы лишь один бренд — «Окраина» — может быть рекомендован к покупке. Данная ветчина прошла испытания без замечаний.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента
Обновлено в 03:25
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как потребителям правильно выбирать молоко.
Обновлено в 02:19
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов
В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала ведущих трэвел-шоу «Орел и решка»
Ранее подписчики телезвезды высказывали желание увидеть ее в качестве ведущей в трэвел-шоу.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв
В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.
Обновлено в 01:03
Политика
Академиков не допустили к защитам
Вице-президент РАН Алексей Хохлов высказывается сдержаннее: «Мы считаем, что Владимир Филиппов нарушил решение пленума ВАК, который согласился допускать на заседания представителей комиссии РАН».
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Истребители РФ поднимались на перехват у границ 11 раз за неделю
Российские истребители поднялись в воздух 11 раз за неделю с целью перехвата иностранных самолётов у границ РФ.
Обновлено вчера в 19:06
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество
Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов
Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.
Обновлено в 03:45
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%
Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
Обновлено в 00:17
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Единоборства
Дана Уайт: Другого Конора Макгрегора уже не будет
Президент UFC Дана Уайт не верит, что среди многих бойцов, подражающий Конору Макгрегору, кто-либо станет подобной звездой.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
В Челнах две операции на сердце провели без общего наркоза
Пациенты были возрастные - 78 и 80 лет.
Обновлено в 01:34