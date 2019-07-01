Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировалиТК Звезда вчера в 22:58

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог. Теперь за один километр грузоперевозчики будут платить 2,04 рубля. До этого действовал льготный тариф 1,9 рубля за километр.
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Тариф системы «Платон» вырос на 14 копеек

Говорит Москва01:24

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

ТАССвчера в 17:21

Тариф системы «Платон» вырос на 14 копеек

ФАНвчера в 22:31

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

РБКвчера в 21:59

Тариф «Платона» достиг отметки в 2,04 рубля

Газета.Ruвчера в 23:19

Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон»

Интерфаксвчера в 18:20

С 1 июля тариф системы «Платон» вырастет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 12:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, онлайн-трансляции помогут лучше узнать бамбуковых медведей.
Обновлено в 00:07
Общество

«Росконтроль» нашел кишечную палочку в ветчине известного бренда

По итогам экспертизы лишь один бренд — «Окраина» — может быть рекомендован к покупке. Данная ветчина прошла испытания без замечаний.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента

Обновлено в 03:25
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как потребителям правильно выбирать молоко.
Обновлено в 02:19
Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов

В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала ведущих трэвел-шоу «Орел и решка»

Ранее подписчики телезвезды высказывали желание увидеть ее в качестве ведущей в трэвел-шоу.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв

В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.
Обновлено в 01:03
Политика

Академиков не допустили к защитам

Вице-президент РАН Алексей Хохлов высказывается сдержаннее: «Мы считаем, что Владимир Филиппов нарушил решение пленума ВАК, который согласился допускать на заседания представителей комиссии РАН».
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие

Истребители РФ поднимались на перехват у границ 11 раз за неделю

Российские истребители поднялись в воздух 11 раз за неделю с целью перехвата иностранных самолётов у границ РФ.
Обновлено вчера в 19:06
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество

Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов

Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.
Обновлено в 03:45
Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

Обновлено в 00:17
Транспорт

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Единоборства

Дана Уайт: Другого Конора Макгрегора уже не будет

Президент UFC Дана Уайт не верит, что среди многих бойцов, подражающий Конору Макгрегору, кто-либо станет подобной звездой.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск

Обновлено в 01:40
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Самолет Ан-26 выкатился за пределы полосы в аэропорту Анадыря

Обновлено в 03:55
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Здоровье

В Челнах две операции на сердце провели без общего наркоза

Пациенты были возрастные - 78 и 80 лет.
Обновлено в 01:34
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