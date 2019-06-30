Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запускаТАСС 17:21

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Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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