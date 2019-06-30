Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запускаТАСС 17:21
Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
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Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
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Экономика
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Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
Жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации по поручению президента России Владимира Путина.
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Футбол
Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
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Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию
Обновлено в 18:26
Хоккей
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском
Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
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Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика
Япония приписала себе Курилы на сайте G20
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В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
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Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Энергетика
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Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
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В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Интернет
Сторонние программы потеряют доступ к Gmail с 15 июля
Новая политика в отношение API начнёт действовать уже с 15 июля. В частности, доступа лишится немало приложений.
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Армия и оружие
Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу
В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, оборудованием и техникой на борту, чтобы участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019.
Обновлено в 17:57