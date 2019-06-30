Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запускаТАСС 17:21

Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
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С 1 июля автомобилистов ждет неприятный сюрприз

Primpress.ru15:00

«Платон» подорожал на 14 копеек

Московский Комсомолец20:14

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

ТАСС17:21

Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон»

Интерфакс18:20

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

Росбалт20:32

С 1 июля тариф системы «Платон» вырастет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)12:43

Завтра увеличатся тарифы системы «Платон»

Saratovnews06:46
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
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Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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Япония может возобновить добычу китов

В 1982 году Япония прекратила добывать китов с коммерческими целями.
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Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняется демонстрировать чванство и хамство.
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Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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Банкоматы с функцией распознавания лиц скоро появятся в РФ.
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«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
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Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги

Жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации по поручению президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:20
Здоровье

IDSA/AAN/ACR разработали рекомендации по клещевому боррелиозу

Американское общество инфекционных болезней (IDSA), Американская академия неврологии (AAN) и Американская коллегия ревматологов (ACR) представили проект руководств по профилактике, диагностике и лечению клещевого боррелиоза.
Обновлено вчера в 07:42
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
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Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено в 18:26
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество

Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Япония приписала себе Курилы на сайте G20

На официальном видео саммита G20 Южные Курилы указаны как часть Японии. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 17:59
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Обновлено в 06:56
Интернет

Сторонние программы потеряют доступ к Gmail с 15 июля

Новая политика в отношение API начнёт действовать уже с 15 июля. В частности, доступа лишится немало приложений.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу

В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, оборудованием и техникой на борту, чтобы участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

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