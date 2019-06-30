Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 годаРБК 21:59

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Он увеличился на 14 копеек и достиг отметки в 2,04 руб. за каждый километр.
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Тариф «Платона» достиг отметки в 2,04 рубля

Газета.Ru23:19

Тариф системы «Платон» вырос на 14 копеек

ФАН22:31

Завтра увеличатся тарифы системы «Платон»

Saratovnews06:46

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

ТАСС17:21

Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон»

Интерфакс18:20

С 1 июля тариф системы «Платон» вырастет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)12:43

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

РБК21:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Происшествия

В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов

Обновлено в 22:42
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 12:04
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
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Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 22:48
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено в 23:03
Наука

Спортсменам могут запретить употреблять шпинат

Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.
Обновлено в 08:51
Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено в 23:25
Политика

Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Энергетика

Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин

Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено в 22:57
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Алтайские спасатели нашли тело шестой туристки из Новосибирска

Обновлено вчера в 08:46
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже 11 метров

Обновлено в 21:25
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено в 19:44
Общество

Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу

До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.
Обновлено в 23:05
Здоровье

Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье

Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Общество

Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»

Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено в 22:45
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Авто

Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации

Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено в 22:34
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