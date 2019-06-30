Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 годаРБК 21:59
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Он увеличился на 14 копеек и достиг отметки в 2,04 руб. за каждый километр.
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Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Обновлено в 22:42
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 12:04
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС
В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено в 01:43
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 22:48
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Экономика
Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям
В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено в 23:03
Наука
Спортсменам могут запретить употреблять шпинат
Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.
Обновлено в 08:51
Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено в 23:25
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин
Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено в 22:57
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Алтайские спасатели нашли тело шестой туристки из Новосибирска
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено в 21:25
Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено в 19:44
Общество
Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу
До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.
Обновлено в 23:05
Здоровье
Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье
Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено в 22:34