Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июляРоссийская газета вчера в 15:05

с чего всё началось

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха. Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.

Происшествия В Таллине впервые осквернили еврейское кладбище Акт вандализма совершен на еврейском кладбище в районе Рахумяэ в Таллине.

Экономика Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Политика На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Общество В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 баллов По данным Голиковой, максимальное количество баллов по четырем экзаменам — 400 — набрали два человека, по трем — 30 человек и по двум — 445 человек.

Экономика В России начал исчезать средний класс Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.

Общество По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Общество Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.

Экономика В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Происшествия Против челябинской пенсионерки возбудили дело об оправдании теракта в Архангельске Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) против пожилой жительницы Челябинска из-за высказывания в интернете про подростка, подорвавшего приемную архангельского УФСБ, сообщают Znak.com и Ura.ru со ссылкой на источники.

Политика Тереза Мэй приветствовала возвращение России в состав ПАСЕ Глава британского правительства Тереза Мэй одобрительно высказалась по поводу инициативы о возвращении России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – хотя бы потому, что в таком случае, по ее словам, появится возможность привлечь Москву к ответственности за «нарушение прав человека».

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Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Наука Алгоритм научили точно определять подмену лиц Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).

Происшествия В Ницце самолет врезался в здание аэропорта Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.