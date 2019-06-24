Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июляРоссийская газета вчера в 15:05

с чего всё началось

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха. Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции.

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Спорт Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.

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Общество Блогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади за одиночный пикет Блогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади, у стен Кремля, где он стоял с одиночным пикетом против закона о неуважении к власти.

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